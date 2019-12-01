مؤكدًا القبض عليه في 2018..مصدر ينفى القبض على المتطرّف سالم المغربي خلال نوفمبر 2019

مؤكدًا القبض عليه في 2018..مصدر ينفى القبض على المتطرّف سالم المغربي خلال نوفمبر 2019 سجين سابق في سجن أبوسليم تم اعتقاله في سنة 1996م

أخبار ليبيا24ـ خاصّ

نفى مصدر مطلع، قبضه على المدعو “سالم الصبيحي المغربي” في مطار مدينة مصراتة خلال شهر نوفمبرلعام 2019.

وأكد المصدر أن القبض على “المغربي” تم في صباح الإثنين 17 ديسمبر 2018، أثناء توجهه إلى تركيا حيث كانت لديه إقامة.

وأوضح المصدر، أن المتطرف من مواليد مدينة إجدابيا 1970، وتحديدا من سكان الطريق الدائري محلة 2 مارس سابقا، ورئيس المجلس المحلي لمدينة إجدابيا سابقا بعد العام 2011.

ولفت إلى أنه عرف عن المعني، أنه سجين سابق في سجن أبوسليم بعد القبض عليه من قبل السلطات الأمنية الليبية في العام 1996، وأفرج عنه خلال العام 2008 وتقاضى تعويضا ماليا مقابل فترة سجنه .

وذكر المصدر أن المغربي، شارك في أحداث فبراير 2011 وكان من ضمن مؤسسي كتيبة عمر المختار إحدى الكتائب المنضوية تحت مجلس شورى ثوار بنغازي، والتي خاضت مواجهات ضد القوات المسلحة الليبية، وتحديدا في مدينة بنغازي عند انطلاق عملية “الكرامة” في مايو 2014.

وأفاد المصدر أن المتطرف كان مسؤولا عن دعم الجماعات المتطرفة في مدينة بنغازى وإجدابيا ، بالإضافة لدعمه للجماعات المتطرفة “سرايا الدفاع عن بنغازي”.

وأشار إلى أن له مكالمة صوتية مثبتة مع مراسل قناة الجزيرة المدعو “عبدالعظيم” عراقي الجنسية والتي يتحدثان فيها عن الملفات الأمنية الليبية وأمور أخرى.