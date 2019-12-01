عبد الدائم : التّعادل أمام دجوليبا بطعم الخسارة عبد الدائم : إذا تحسن الوضع المالي ستكون هناك تعاقدات في المستوى

أخبار ليبيا 24 – خاصّ

عبّر نائب رئيس نادي النصر “صلاح عبد الدائم” عن أسفه لتعادل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، أمام دجوليبا المالي بهدفين مقابل هدف اليوم الأحد .

ووصف عبد الدائم النتيجة – لأخبار ليبيا 24 – بأنها تعادل بطعم الخسارة .

وتابع نائب رئيس نادي النصر ” الحمد الله على كل حال في ظل الظروف التي تمر بها الكرة أعتقد أن النتيجة جيدة، وبإذن الله التعويض في القادم ” .

وأضاف إذا ماتحسن الوضع المالي، ستكون هناك تعاقدات في المستوى في يناير المقبل .

وختم الفريق سيواصل التحضيرات في مصر وسيسافر الخميس المقبل إلى غينيا، لمواجهة حوريا في الثامن من هذا الشهر .

وكان النصر قد افتتح مشاركته في دور المجموعات، بتعادل أمام دجوليبا المالي بهدف لمثله .

ويلعب النصر في المجموعة الثانية إلى جانب حوريا كوناكري و دجوليبا و بيدفيست ويتس من جنوب إفريقيا .