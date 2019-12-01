بعد اشتباكات عنيفة استمرت لساعات .. قوّات الجيش تعلن سيطرتها على كوبري الزهراء

وقوع خسائر كبيرة في صفوف قوات الوفاق وتدمير عدد 6 آليات

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أخبار ليبيا 24 – متابعات

أعلن المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة التابع للقيادة العامة، السيطرة على كوبري الزهراء مساء اليوم الأحد وتراجع قوات الوفاق .

المركز أكد ـ في بيان له على صفحته الرسمية على فيسبوك – وقوع خسائر كبيرة في صفوف قوات الوفاق وتدمير عدد 6 آليات، إضافة إلى أسر عدد كبير منهم .

وأضاف أن الطيران العمودي بسلاح الجو الليبي، شن غارات استهدفت قوات الوفاق في أغلب محاور القتال، ما حقق تقدما كبيرا لقوات الجيش .

ولفت المركز الإعلامي، أن قوات الجيش تمكنت من استكمال السيطرة على منطقة الساعدية، وهروب قوات الوفاق إلى منطقة الكريمية وغوط بوساق .

وأِشارت إلى أن قوات الجيش، تمكنت من دحر قوات الوفاق في محاولة منها للتقدم في محور عين زارة، وإلحاق خسائر في معدات وأفراد القوة المهاجمة.

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