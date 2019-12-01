بسبب تهريب النفط الليبي .. استقالة رئيس وزراء مالطا

أخبار ليبيا 24 – متابعات

يغادر رئيس وزراء مالطا “جوزيف موسكات” الذي يشتبه بتدخله في التحقيق باغتيال الصحفية “دافني كاروانا غاليزيا”، منصبه في الثامن عشر من يناير من العام المقبل، بعد أن يختار حزب العمّال خلفاً له، بحسب تصريحات لمصادر داخل الحزب إلى وكالة “فرانس برس” .

وكانت الصحفية “غاليزيا” كشفت قبل اغتيالها معلومات سرية عن تهريب النفط الليبي، وتورط جهات إيطالية ومالطية مع قادة الميليشيات ليبية في تهريبه من غرب البلاد إلى إيطاليا عبر مالطا، في عمليات تدر عشرات ملايين الدولارات.

وقالت المصادر لـ«فرانس برس» إنّه يتوجب على “موسكات الإعلان” في موعد لم يحدد بعد، أنّ انتخابات رئاسة الحزب ستجرى في الثامن عشر من يناير المقبل، موضحة: لا أحد سيتولى المنصب بالإنابة، لأنّه سيستقيل رسمياً فور اختيار الرئيس الجديد .

ورئيس الوزراء في النظام البرلماني المالطي، هو نفسه رئيس الحزب الفائز في الانتخابات التشريعية. ولم توضح المصادر توقيت إعلان “موسكات” نواياه، ولا الطريقة التي ستتم بها الاستقالة، فيما يرجّح أن يتم ذلك عبر كلمة متلفزة، لكنّها نوهت بأنّه لن يبقى في منصبه بعد التاريخ المذكور سلفًا، وازدادت الضغوط في الأيام الأخيرة على رئيس الوزراء، مطالبة بأن يستقيل فوراً من مهامه.

واتهمته عائلة الصحفية المالطية وحزب «الوطنيين» المعارض وحركات مدنية بالتدخل في التحقيق عبر حماية مساعده “كايث شمبري”، فيما تظاهر الآلاف مساء الجمعة الماضي للمطالبة باستقالة “موسكات”.

وقالت مصادر حزب العمّال «لقد قال دوما إنّه سيغادر قريبا، والآن يشعر بأن الوقت قد حان. ولكنّه يريد بداية أن ينتهي (التحقيق) حول مقتل الصحفية دافني كاروانا غاليزيا تحت إشرافه كما وعد».

ووصل “موسكات” إلى السلطة عام 2013، وهو حالياً في ولايته الثانية بعد إعادة انتخابه في يونيو 2017 في انتخابات مبكرة.

وجرت تلك الانتخابات، بعدما طاولت اتهامات بالفساد محيط “موسكات”، عقب نشر «أوراق بنما» التي كشفت فتح حسابات مالية غير قانونية في مالطا، لشخصيات وشركات من كل أنحاء العالم .