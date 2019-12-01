النصر يتعادل مع دجوليبا في القاهرة ضمن منافسات الكونفيدرالية النصر سيحل ضيفا على حوريا كوناكري الغيني الأحد القادم

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تعادل فريق النصر أمام ضيفه دجوليبا المالي بهدف لكل منهما في المباراة التي أقيمت اليوم الأحد بملعب السلام في العاصمة المصرية القاهرة، ضمن افتتاح منافسات دور المجموعات لبطولة كأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكونفيدرالية).

وتقدم دجوليبا بهدف عن طريق لاعبه حاجي باه في الدقيقة 51 بعد تسديدة قوية لم يستطيع عبدالرحمن الرعيض صدها، لينجح النصر في إدراك التعادل في الدقيقة 71 من الشوط الثاني من ركلة جزاء نفذها المهاجم خالد مجدي بنجاح.

ويشارك في بطولة الكونفيدرالية 16 فريقا موزعين على أربع مجموعات، ويلعب النصر في المجموعة الثانية إلى جانب دجوليبا المالي، بالإضافة إلى بيدفست فيتس من جنوب أفريقيا وحوريا كونكاري الغيني اللذين تعادلا سلبا دون أهداف، ليضيف كل فريق بالمجموعة نقطة في رصيده.

وسيتوجه ممثل ليبيا في البطولة الأحد القادم إلى غينيا، ليحل ضيفا على حوريا كوناكري لحساب الجولة الثانية، وفي 29 من شهر ديسمبر الجاري سيحل ضيفا على بيدفست فيتس في جنوب إفريقيا.

وكان فريق النصر قد تأهل إلى دور المجموعات للكونفيدرالية بعد تخطيه في دور 32 مكرر، نظيره برولين أف سي الأوغندي عندما تعادل معه ذهابا في مصر بهدفين لكل منهما، وتفوق عليه إيابا في أوغندا بهدفين نظيفين.