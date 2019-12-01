المعارك مستمرة على أطرافها..القوّات المسلّحة تخترق تحصينات قوات الوفاق في الساعدية تم استهداف تجمعات المرتزقة على طول الطريق السريع من كوبري الزهراء إلى العزيزية

أخبار ليبيا24ـ خاصّ

كشفت الكتيبة 155 مشاة اليوم الأحد، أن القوات المسلحة تمكنت من اختراق تحصينات العدو في محور الساعدية و السيطره عليها.

وأكد المكتب الإعلامي للكتيبة ـ عبر حسابه الرسمي على “فيسبوك”ـ أنه إلى هذه اللحظات لازالت المعارك مستمرة على أطرافها.

وأوضح المكتب الإعلامي، أنه تم استهداف تجمعات المرتزقة المنتشرين على طول الطريق السريع من كوبري الزهراء إلى العزيزية بالمدفعية تمهيدا للتقدم البري.

وأفاد مكتب الإعلام في الكتيبة، أن الوحدات العسكرية نجحت في إضعاف دفاعاتهم و تدمير آلياتهم و راجمات الصواريخ التي كانت تستهدف المدنيين في منطقة قصر بن غشير .

وأضاف المكتب الإعلامي، أن القوات المسلحة تقدمت و سيطرت على مراصد جديدة من العدو وأسر مجموعة من قوات الوفاق و فرار البقية تجاه العزيزية و السواني، موضحًا أن قوات الوفاق قامت بقفل “سيمافرو” الأرصاد.

وذكر مكتب الإعلام في الكتيبة 155 مشاة، أن طيران سلاح الجو شن غارات متواصلة على طول خط الجبهة ويستهدف أي آلية معادية تقف أمام زحف القوات المسلحة.