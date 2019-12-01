الصّفحة مزوّرة..طبي بنغازي ينفي وصول 37 جثة من الجيش وعدد من الجرحى

الصّفحة مزوّرة..طبي بنغازي ينفي وصول 37 جثة من الجيش وعدد من الجرحى المركز الطبي يسعى من أجل إغلاق تلك الصفحة التي أساءت للمركز

أخبار ليبيا24ـ خاصّ

نفى مركز بنغازي الطبي ما تناقلته صفحة مزورة تحمل نفس الشعار والاسم، حول استقبال المركز عدد 37 جثة من الجيش وعدد كبير من الجرحى.

وأكد المكتب الإعلامي في المركز ـ عبر حسابه الرسمي على “فيسبوك”ـ أن تلك الصفحة تم التحذير منها في السابق والتبليغ عنها لدى الجهات الأمنية.

وأوضح المكتب الإعلامي، أن مركز بنغازي الطبي يسعى من أجل إغلاق تلك الصفحة، التي أساءت إلى المركز الطبي عبر تضليلهم للناس .

وكان حساب على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” باسم “مركز بنغازي الطبي” نشر على حائطه خبرًا مفاده، أن المركز استقبل 37 جثة تعود لشباب القوة المساندة للجيش في تحرير طرابلس و51 جريحا.