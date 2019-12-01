الشروع في رصف طرق جديدة في طبرق

الشروع في رصف طرق جديدة في طبرق مشاريع عديدة تشهدها طبرق

أخبار ليبيا 24 -خاص

تشهد طبرق هذه الأيام مشروعات عديدة تشمل رصف الطرق ومد خطوط المياه والصرف الصحي وصيانة العديد من المدارس.

طريق سوق النسر وسط المدينة هو أحد الطرق المستهدفة بالرصف حيث يبلغ طول الطريق 800 متر وعرض 8 أمتار.

وسيشرع أحد المقاولين في رصف جزء من الطريق الدولي من جزيرة شهداء البوستر إلى بوابة المثلث بطول 8 كيلومتر.

وشرعت إحدى الشركات الوطنية بمد خط مياه رئيسي بحي الأندلس بطول 4 كيلو متر.

وهنالك صيانة العديد من المدارس منها مدرسة المجد وعطية لياس ونسيبة بنت كعب والشيخ المبري وشهداء الناظورة.

كما تشهد طبرق العديد من المشروعات والتي تبلغ قيمتها نحو 12 مليون دينار.

هذا ودشن المجلس التسييري العديد من المشاريع شملت تنجيل جزر الدوران وزراعة الأشجار وصيانة أعمدة الإنارة.