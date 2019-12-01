الخارجية اليونانية : أردوغان من أكثر الشّخصيات المنتهكة للقانون الدّولي في المنطقة

أخبار ليبيا 24 – سياسة

وصفت وزارة الخارجية اليونانية، الرئيس التركي “رجب أردوغان”، بأنه من أكثر الشخصيات التي انتهكت القانون الدولي في المنطقة.

وأعربت الخارجية اليونانية، ـ في بيان لها، اليوم الأحدـ عن إدانتها لتصريحات “أردوغان” خلال إطلاقه مشروع خط نقل الغاز “السيل التركي”، أمس السبت، التي أعلن فيها إصرار بلاده على مواصلة التنقيب عن الغاز شرقي المتوسط.

وكان أردوغان، قد قال إن البنود الأخرى لمذكرة التفاهم في المجال البحري، التي وقعها مع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، ستدخل حيز التنفيذ، زاعما أن أعمال التنقيب التي ستقوم بها بلاده، سينبثق منها السلام والازدهار وليس الصراع والدم، بحسب تعبيره.

وأضاف أردوغان، خلال افتتاح، المرحلة الثانية من مشروع “تاناب” لنقل الغاز، أن بلاده لن تتخلى عن حقوقها، ولن تجعل حقوق القبارصة الأتراك لقمة سائغة، متابعا: “أننا لن نطالب بشيء ليس من حقنا”.