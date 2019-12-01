أثينا: سنطلب من الناتو التدخل لمواجهة تركيا

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أعلنت اليونان اليوم الأحد أنها ستطلب من حلف شمال الأطلسي خلال قمة الحلف في لندن لتقديم الدعم لها لمواجهة تركيا خاصة بعد اتفاقها مع حكومة الوفاق المتضمن لترسيم الحدود البحرية.

وقال كيرياكوس ميتسوتاكيس في كلمته أمام مؤتمر “حزب الديمقراطية الجديدة”، اليوم الأحد، إنه سيطلب من أعضاء حلف شمال الأطلسي (الناتو)، خلال قمة الحلف في لندن، دعم اليونان في مواجهة محاولات تركيا التعدي على السيادة اليونانية، لا سيما بشأن الاتفاق الذي أعلن عنه الأسبوع الماضي مع رئيس حكومة الوفاق فايز السراج لترسيم الحدود البحرية في البحر الأبيض المتوسط.

وأكد على أن حلف الناتو لن يقف مكتوف الأيدي أمام انتهاك أحد أعضائه بشكل صارخ للقانون الدولي، مشيرًا إلى أن النهج المحايد يضر باليونان التي لم تسع إلى تصعيد التوترات في المنطقة.

وفي السياق، ناقش وزيرا خارجية اليونان ومصر اليوم في القاهرة اتفاق ترسيم الحدود الذي المعلن بين أنقرة وحكومة الوفاق.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، المستشار أحمد حافظ، إن الوزيرين اتفقا على رفض الاتفاق بين أردوغان والسراج باعتباره غير قانوني، كما أنهما أكدا على أن السراج ليس له الحق في توقيع اتفاقات مع دول أخرى وفقًا للاتفاق السياسي الليبي.

وقال حافظ، “لقد اتفقنا على أن السراج يفتقر على الأرجح إلى صلاحية التوقيع (اتفاقيات مع تركيا)، والتي ستعمل على أي حال كعوامل لزعزعة الاستقرار في المنطقة”.

من جانبه، أكد الوزير اليوناني أنه اتفق مع نظيره المصري على تسريع المحادثات بين فرق الخبراء لتحديد المناطق الاقتصادية الخالصة بين اليونان ومصر.