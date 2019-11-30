وزير الاقتصاد بالوفاق يفتتح حاضنة بناء لريادة الأعمال بإسطنبول

أخبار ليبيا 24ـ خاصّ

افتتح وزير الاقتصاد والصناعة بحكومة الوفاق الوطني علي العيساوي، رفقة رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية بندر حجار، حاضنة بناء لريادة الأعمال ودعم المشاريع الصغرى والمتوسطة بمدينة إسطنبول التركية.

وقالت الوزارة على صفحتها في “فيسبوك” أمس الجمعة، إن افتتاح حاضنة بناء نتجت عن عمل دؤوب وشراكة ناجحة بين كلا من مركز الإحصاء والبحوث الاجتماعية والاقتصادية لدول منظمة التعاون الإسلامي والبنك الإسلامي للتنمية والبرنامج الليبي للإدماج والتنمية.

وأكدت الوزارة، أن حاضنة البناء بدأت نشاطها، وتعد من أهم مشاريعها هو بناء للتمكين الاقتصادي للشباب من خلال ريادة الأعمال في ليبيا، وأنها تستهدف احتضان 70 مشروعا على مستوى البلاد من خلال توفير الدعم اللازم لها من تدريب وتطوير وفتح آفاق التشبيك مع المستثمرين.

وقد حضر حفل الافتتاح كلا من محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، وسفير ليبيا لدى تركيا عبد الرزاق مختار، ومدير صندوق التضامن الإسلامي وليد الوهيب، إضافة إلى وفد رفيع المستوى من المؤسسات والهيئات الداعمة.