وزيرا الخارجية اليوناني والمصري يعقدان محادثات بشأن اتفاق ترسيم الحدود البحرية الموقع بين حكومة الوفاق وتركيا اجتماع مصري يوناني في القاهرة حول اتفاق حكومة الوفاق وتركيا

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يعقد وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس مع نظيره المصري، سامح شكري، غدًا الأحد محادثات في القاهرة بشأن اتفاق ترسيم الحدود البحرية الموقع بين حكومة الوفاق والحكومة التركية، بحسب ما أفاد به وكالة الأسوشيتد برس الأمريكية.

وانتقدت اليونان ومصر وقبرص الاتفاقية بشدة، واصفة إياها بأنها انتهاك خطير للقانون الدولي ويتجاهل الحقوق القانونية لدول شرق البحر المتوسط الأخرى.

ويم الجمعة طلب وزير الخارجية اليوناني من السفير الليبي في أثينا تقديم الصفقة مع تركيا بحلول 5 ديسمبر أو مواجهة الطرد.

وأعلن الاتفاق بين حكومة الوفاق وتركيا يوم الأربعاء وسط وجود توتر مستمر مع اليونان وقبرص ومصر حول حقوق التنقيب عن النفط والغاز في شرق البحر المتوسط.