داخلية الوفاق تقبض على الشقعابي، وتحذر كل من يحاول زعزعة الاستقرار

داخلية الوفاق تقبض على الشقعابي، وتحذر كل من يحاول زعزعة الاستقرار الداخلية: مباشرة إجراءات التحقيق مع الشقعابي وإحالته لمكتب النائب العام

أخبار ليبيا 24

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني، أمس الجمعة، عن القبض على منسق العمليات بين تنظيم داعش وأنصار الشريعة المدعو عماد الشقعابي، بناءً على تعليمات وزير الداخلية المفوض فتحي باشاغا.

وقالت الوزارة في بيان لها، إن الأجهزة الأمنية قواتها وعناصر التحري استنفرت وقامت بعملية تتبع المطلوب ورصد تحركاته بشكل دقيق، ووفق عمل معلوماتي منظم، تمكنت قوات الدعم المركزي فرع تاجوراء من القبض على المطلوب مساء أمس الجمعة.

وأكدت الوزارة، مباشرة إجراءات التحقيق اتجاه المعني وإحالته لمكتب النائب العام لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاهه وفق القانون، وفق نص البيان الذي نُشر ليلة الجمعة.

وحذرت وزارة الداخلية، كل من تسول له نفسه محاولة زعزعة استقرار المواطن وزرع الفتنة وإهانة مؤسسات الدولة تحت أي ذريعة أو صفة ومهما كانت مواقفه، مؤكدة أنه سيجري التعامل مع التجاوزات الأمنية والأعمال الإرهابية وابتزاز وتهديد مؤسسات الدولة بكل جدية ووفق الأسس القانونية.

ويعد عماد الشقعابي الذي ولد سنة 1982 في مدينة بنغازي، الذراع الأيمن لقائد قوات مجلس شورى ثوار بنغازي الإرهابي وسام بن حميد صاحب البيعة لتنظيم الدولة داعش.

وقد أصدر وزير الداخلية فتحي باشاغا في 24 نوفمبر الجاري مذكرة للجهات الأمنية بالقبض عليه بتهمة التنسيق بين جماعة أنصار الشريعة وتنظيم داعش، وبعد يومين من ذلك خرج في فيديو مصور مهاجما أسرة الصلابي وعبدالحكيم بالحاج وباشاغا.