ختام دورة في طرق التدريس الحديث في بنغازي

ختام دورة في طرق التدريس الحديث في بنغازي دورة للمعلمين في مجال طرق التدريس الحديث

أخبار ليبيا24

اختتمت وزارة التعليم بالحكومة الليبية المؤقتة دورة تدريبية في طرق التدريس الحديثة استهدفت عدد من المعلمين.

واستمرت الدورة ثلاثة أسابيع وأشرف عليها مركز التدريب وتطوير التعليم وأقيمت بمدرسة نور المعرفة ببنغازي.

ونظم في ختام الدورة يوم الخميس حفل بحضور وزير التعليم الدكتور فوزي بومريز، ومراقب التربية والتعليم بنغازي ومدير عام مركز التدريب ومدير مكتب التدريب بنغازي وبعض مدراء الإدارات بوزارة التعليم.

وأكد وزير التعليم، على أهمية دور المعلم وضرورة حصوله على حقوقه كاملة فور توفر التغطية المالية، وذكر بأن الوزارة ماضية في توفير المستلزمات والتجهيزات لكافة المدارس.