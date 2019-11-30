تعيين اللّواء رمضان بوعائشة رئيسًا لهيئة الاستثمار العسكري خلفاً للواء محمد الفاخري هيئة الاستثمار العسكري مستقلة وتتبع القائد العام للجيش

أخبار ليبيا24ـ خاصّ

أصدر القائد العام للجيش الوطني، قرارًا بتعيين مدير إدارة التدريب اللواء رمضان بوعائشة، رئيسًا لهيئة الاستثمار العسكري خلفًا للواء طيار محمد المدني الفاخري.

وأنشئت بموجب القانون رقم (03) لسنة 2018 الصادر عن مجلس النواب هيئة الاستثمار العسكري،و بموجب هذا القانون فإن الهيئة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة وتتبع القائد العام للجيش الوطني.

ومقر الهيئة مدينة بنغازي ويجوز لها إنشاء فروع ومكاتب في مناطق أخرى، كما يجوز لها فتح مكاتب تمثيل بالخارج.

وتهدف الهيئة لخلق وتهيئة فرص اقتصادية لتحقيق اكتفاء ذاتي نسبي للجيش الليبي؛ لتغطية بعض تكاليف مصروفاته عن طريق تنوع الدخل وتقديم الخدمات اللوجستية، وتقديم المستلزمات والتوريدات التي يحتاجها، إضافة إلى عدة مهام أخرى.