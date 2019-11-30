تعليم الوفاق تنفي إلغاء إجازة يوم السبت

أخبار ليبيا24ـ خاصّ

أكد وزير التعليم المكلف في حكومة الوفاق الوطني محمد عماري، اليوم السبت عدم صحة ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، حول إصدار الوزارة قراراً بإلغاء إجازة يوم السبت في المدارس خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأضاف عماري أن كل ما يثار في هذا الشأن، شائعات تستهدف إثارة البلبلة بين المعلمين والمعلمات والطلاب وأولياء الأمور.

وأوضح وزير التعليم المكلف، أن إجازة السبت سارية كما هو متبع في السنوات السابقة، ولم يتم إلغاؤها، كما لا يوجد أي نية للوزارة في تغيير عدد أيام الدراسة الأسبوعية.

وفى ذات السياق أكدعماري أن الخطة الدراسية تسير بشكل جيد وعلى أفضل ما يرام وذلك وفقاً لقراره رقم (1072) لسنة 2019 م والقاضي بتحديد مواعيد الدراسة والامتحانات لطلبة سنوات النقل والشهادات العامة بمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي للعام الدراسي 2019-2020م.