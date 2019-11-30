المركزي يبدأ صرف منحة أرباب الأسر لعام 2020 يحق للنساء المتزوجات من أجانب تقديم البيانات والبدء للاستفادة من المنحة

أخبار ليبيا 24 – خاصّ

أعلن مصرف ليبيا المركزي، اعتماد منحة أرباب الأسر لعام 2020، على أن يتم الصرف اعتبارا من غدًا الأحد الأول من ديسمبر.

المركزي قال في بيان مقتضب له على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إنه يحق للنساء المتزوجات من أجانب (غير ليبيين) تقديم البيانات والبدء في الاستفادة من المنحة، وتخصيص 1000 دولار للفرد.

وأصدر مصرف ليبيا المركزي في طرابلس، في سبتمبر الماضي تعميمًا بشأن الإذن لأرباب الأسر، بالانتقال من مصرف إلى مصرف آخر، لتنفيذ آلية مخصصات أرباب الأسر.

واشترطت إدارة الرقابة على المصارف والنقد بمصرف ليبيا المركزي، في تعميم سابق وجود حساب جاري بالمصرف المنقول إليه، مشيرة إلى أنه بإمكان المصرف السماح لرب الأسرة بفتح حساب جاري جديد طرفه.

وأوضحت إدارة الرقابة، أن النقل سيكون ابتداءً من اليوم الأحد، الثامن من سبتمبر، حيث سيتم البدء في إجراءات النقل بين المصارف في منحة أرباب الأسر 2019م.

وأكد مدير مشروع أرباب الأسر بمصرف ليبيا المركزي طرابلس، سالم السيوي، أنه تم تعميم منشور من المصرف على كافة المصارف التجارية في البلاد، بالبدء في السماح للمواطنين بالانتقال من مصرف إلى آخر لتنفيذ آلية مخصصات أرباب الأسر، وذلك ابتداء من اليوم الأحد.

السيوي قال ، إن هذا سيتم عبر خدمة “احجز لي” التي أوضحها مصرف ليبيا المركزي بالمنشور الصادر عن إدارة الرقابة والنقد الموجهة للمصارف.

وكان مدير مشروع “أرباب الأسر” في مصرف ليبيا المركزي بطرابلس، سالم السيوي، أكد أن 180 ألف رب أسرة حصلوا على مخصصاتهم من الدولار ضمن منحة أرباب الأسر، منذ 20 أغسطس الماضي.

وأوضح السيوي، أن أرباب الأسر تسلموا من المصارف نصف مليار دولار، تشمل نحو مليون فرد مستحق منحة الدولار.