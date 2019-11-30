” الشّلماني ” رئيسا لاتّحاد شمال أفريقيا لكرة القدم

أخبار ليبيا24ـ خاصّ

انتخب ” عبد الحكيم الشلماني “أمس الجمعة رئيسا لاتحاد شمال أفريقيا لكرة القدم ، ويشغل منصب رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم.

وجاء هذا الانتخاب خلال انعقاد الجمعية العمومية الانتخابية للاتحاد، التي انعقد الجمعة في تونس وسط حضور رؤساء وممثلي الاتحادات الوطنية والأعضاء في الاتحاد.

هذا وصادقت الجمعية العمومية لاتحاد شمال إفريقيا، على النظام الأساسي الموحد لاتحادات المناطق التابعة للكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم كما تم اعتماد برنامج أنشطة الاتحاد لسنة 2020 .