الشلماني الدوري الممتاز سيعود في يناير

أخبار ليبيا24- خاص

أكد رئيس الاتحاد الليبي عبد الحكيم الشلماني أن الدوري الممتاز لكرة القدم سيقام قبل شهر يناير المقبل.

وأضاف الشلماني في تصريحات صحفية أن من يريد أن يشارك في الدوري نرحب به ومن لا يريد سنقدر ظروفه.

وتابع رئيس الاتحاد الليبي أن رفع الحظر على ملاعب ليبيا سيكون بداية من دول شمال أفريقيا، حسب قوله

و عن منتخب ليبيا لكرة القدم أشار إلى أن المنتخب بالكامل تحت مسؤولية المدرب فوزي البنزرتي يفعل ما يريد ولن يتدخل أحد في عمله.

وختم الشلماني :”بالنسبة لمنتخبات الفئات السنية (ناشئين ، شباب ، أولمبي ) ستعود للمشاركات من جديد خلال الفترة القليلة القادمة وستكون تحت إشرافي مباشرة”.