الشاطر: توقيع مذكرة التفاهم بين الوفاق وتركيا تأكيد على الانتصار للوطن الشاطر يبارك اتفاقية ترسيم الحدود بين الوفاق وتركيا على الرغم من عدم قانونيتها

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اعتبر عضو مجلس الدولة عبدالرحمن الشاطر أن توقيع مذكرات التفاهم بين حكومتي الوفاق وتركيا هو إصرار على الانتصار للوطن.

وأعرب الشاطر، في تغريدة على تويتر تأييده الكبير لهذه الخطوة التي اعتبرها داعمة للمدافعين عن الوطن وأنصار الحرية والدولة المدنية.

وكتب الشاطر يقول: ” توقيع مذكرات التفاهم الليلة بين ليبيا وتركيا إصرار على الانتصار للوطن. تحية وتأييد كبيرين لاتخاذ هذه الخطوة الداعمة للمدافعين عن حياض الوطن ورفعا لمعنويات أنصار الحرية والدولة المدنية”.

ويأتي هذا التأييد من قبل عضو المجلس الأعلى للدولة في ليبيا المنبثق عن الاتفاق السياسي الليبي (الصخيرات) في وقت لم يصدر حتى اليوم السبت أي موقف من قبل المجلس الأعلى للدولة حول توقيع مذكرتي التفاهم بين حكومة الوفاق وتركيا.

كما يأتي هذا التأييد المعلن من الشاطر في وقت أعربت فيه جهات محلية وخارجية لتوقيع مذكرة تفاهم بين حكومة الوفاق وتركيا يوم الأربعاء.

وأعلن مجلس النواب يوم الخميس على أن الاتفاق المُبرم بين حكومة الوفاق وتركيا مخالف للإعلان الدستوري وللاتفاق السياسي غير الدستـوري الذي انبثقـت منه حكومة الوفاق.

وشدد المجلس، على استنكاره ورفضه الكامل لاتفاقية التعاون الأمني المشترك بين حكومة الوفاق وتركيا. وقال: “إن حكومة الوفاق أو غيرها لا يحق لها توقيع أي اتفاقية مع دولة أجنبية دون موافقة واعتماد البرلمان السلطة التشريعية في البلاد، وبالمخالفــة أيضاً للاتفاق السياسي غير الدستـوري الذي انبثقـت منه حكومة السراج”.

وأكد المجلس، أن “توقيع مثل هذه الاتفاقية الباطلة بموجب الدستور والقوانين الليبية، تأتي في إطار مخالفة النظام التركي للقرارات الدولية بحظر التسليح في ليبيا واستمرارا لدعمه المُعلن للمليشيات المسلحة الخارجة عن القانون، ومحاولةً للالتفاف على قرارات مجلس الأمن الدولي ذات العلاقة”.