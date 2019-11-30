أبرز محطات عماد الشقعابي منسق العلاقات بين داعش و أنصار الشريعة في بنغازي

أبرز محطات عماد الشقعابي منسق العلاقات بين داعش و أنصار الشريعة في بنغازي منسق علاقات داعش و أنصار الشريعة في بنغازي خلف القبضان

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أعلنت وزارة الداخلية التابعة لحكومة الوفاق الوطني مساء اليوم المواقف 29.11.2019 إلقاء القبض علي “عماد الشقعابي“ الذراع الأيمن لوسام بن حميد صاحب البيعة لداعش . أخبار ليبيا 24 أعدت لكم في نقاط أبرز المحطات في حياته :