أبرز محطات عماد الشقعابي منسق العلاقات بين داعش و أنصار الشريعة في بنغازي
منسق علاقات داعش و أنصار الشريعة في بنغازي خلف القبضان
أخبار ليبيا 24 – متابعات
أعلنت وزارة الداخلية التابعة لحكومة الوفاق الوطني مساء اليوم المواقف 29.11.2019 إلقاء القبض علي “عماد الشقعابي“ الذراع الأيمن لوسام بن حميد صاحب البيعة لداعش . أخبار ليبيا 24 أعدت لكم في نقاط أبرز المحطات في حياته :
- ولد في مدينة بنغازي سنة 1982.
- فشل في إنهاء دراسته.
- انضم بعد ذلك لكتيبة شهداء ليبيا الحرة التابعة لمجلس شورى بنغازي الإرهابي.
- شارك في اشتباكات السبت الأسود والتي راح ضحيتها العشرات من شباب مدينة بنغازي بتاريخ 13/06/2013.
- تدرج إلي أن أصبح الذراع الأيمن للأرهابي وسام بن حميد صاحب البيعة لداعش.
- فر من مدينة بنغازي عقب دخول قوات الجيش إلى المدينة في شهر أكتوبر من العام 2014، وتم رصده يتنقل بين مدينة طرابلس ومصراتة.
- كان أحد المشرفين على نقل السلاح من مدينة مصراتة لمساندة الجماعات الإرهابية في بنغازي .
- أصدر وزير الداخلية في حكومة الوفاق الوطني فتحي باشاغا، مذكرة للجهات الأمنية بالقبض عليه بتهمة التنسيق بين جماعة أنصار الشريعة وتنظيم «داعش» بتاريخ 24/11/2019.
- خرج في ڤيديو مصور بتاريخ 26/11/2019 فتح فيه النار علي أسرة الصلابي و عبدالحكيم بالحاج و باشاغا .
- أعلنت وزارة داخلية حكومة الوفاق إلقاء القبض عليه بتاريخ 29/11/2019.