أبرز محطات عماد الشقعابي منسق العلاقات بين داعش و أنصار الشريعة في بنغازي

منسق علاقات داعش و أنصار الشريعة في بنغازي خلف القبضان

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أخبار ليبيا 24 – متابعات 

أعلنت وزارة الداخلية التابعة لحكومة الوفاق الوطني مساء اليوم المواقف 29.11.2019  إلقاء القبض علي عماد الشقعابي الذراع الأيمن لوسام بن حميد صاحب البيعة لداعش . أخبار ليبيا 24 أعدت لكم في نقاط أبرز المحطات في حياته :

  • ولد في مدينة بنغازي سنة 1982.
  • فشل في إنهاء دراسته.
  • انضم بعد ذلك لكتيبة شهداء ليبيا الحرة التابعة لمجلس شورى بنغازي الإرهابي.
  • شارك في اشتباكات السبت الأسود والتي راح ضحيتها العشرات من شباب مدينة بنغازي بتاريخ 13‏/06‏/2013.
  • تدرج إلي أن أصبح الذراع الأيمن للأرهابي وسام بن حميد صاحب البيعة لداعش.
  • فر من مدينة بنغازي عقب دخول قوات الجيش إلى المدينة في شهر أكتوبر من العام 2014، وتم رصده يتنقل بين مدينة طرابلس ومصراتة.
  • كان أحد المشرفين على نقل السلاح من مدينة مصراتة لمساندة الجماعات الإرهابية في بنغازي .
  • أصدر وزير الداخلية في حكومة الوفاق الوطني فتحي باشاغا، مذكرة للجهات الأمنية بالقبض عليه بتهمة التنسيق بين جماعة أنصار الشريعة وتنظيم «داعش» بتاريخ 24/11/2019.
  • خرج في ڤيديو مصور بتاريخ 26/11/2019 فتح فيه النار علي أسرة الصلابي و عبدالحكيم بالحاج و باشاغا . 
  • أعلنت وزارة داخلية حكومة الوفاق إلقاء القبض عليه بتاريخ 29/11/2019.
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