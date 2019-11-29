ليبيا تتقدم مركزين في تصنيف “فيفا”

أخبار ليبيا24- خاص

تقدم المنتخب الليبي لكرة القدم مركزين في تصنيف منتخبات العالم عن شهر نوفمبر الجاري الصادر صباح الخميس عن الاتحاد الدولي حيث بات في المرتبة 101 عالمياً .

وكان المنتخب الليبي قد حل في المركز 103 الشهر الماضي، وجاء تقدم المنتخب الليبي عقب تحقيقه الفوز على تنزانيا في تصفيات أمّم أفريقيا.

من جهة أخرى حل منتخب بلجيكا في التصنيف الأول للمنتخبات العالمية متفوقا على فرنسا الثانيه والبرازيل صاحبة المركز الثالث هذا وحل المنتخب التونسي في التصنيف الأول للمنتخبات العربية.