على خطى اليونان ومصر.. قبرص تعترض بشدة على اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين الوفاق وتركيا

على خطى اليونان ومصر.. قبرص تعترض بشدة على اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين الوفاق وتركيا نيقوسيا: تركيا شوهت القانون الدولي

أخبار ليبيا24

اعترضت وزارة الخارجية القبرصية اليوم الجمعة اتفاق ترسيم الحدود البحرية الموقع بين حكومة الوفاق وتركيا، معتبرة أنه انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي ويتجاهل الحقوق القانونية لدول شرق البحر المتوسط الأخرى.

وكانت كل من اليونان ومصر قد اعترضتا على الاتفاق مؤكدتان أنه غير قانوني.

وقالت الخارجية القبرصية، “إن مذكرة التفاهم التي وقعتاها الحكومتين ليس لها أي صلاحية قانونية، ولا يمكن أن تقوض حقوق قبرص أو الدول الساحلية الأخرى”.

وأضافت، “إن تشويه تركيا للقانون الدولي لا يمنحها أي حقوق قانونية ويثبت أن أنقرة وحدها في وجهات نظرها”.

ووقعت حكومة الوفاق وتركيا يوم الأربعاء في إسطنبول مذكرتي تفاهم حول الحدود البحرية والتعاون الأمني وقد ووجه الاتفاق باعتراضات شديدة من قبل مجلس النواب والحكومة المؤقتة، كما لاقى استنكارًا من قبل كل من اليونان ومصر.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد استقبل رئيس حكومة الوفاق المعترف بها دوليا فايز السراج يوم الأربعاء في إسطنبول.

واتفق وزراء خارجية مصر سامح شكري واليونان نيكوس دندياس وقبرص نيكوس خريستودوليدس على عدم وجود أي أثر قانوني للإعلان عن توقيع الجانب التركي مذكرتيّ التفاهم مع فايز السراج.