طيران البراق يفند أنباء اشتعال حريق بإحدى طائراته بتونس

أخبار ليبيا24

فند مسؤول بطيران البراق لأخبار ليبيا 24 صحة الأنباء المتداولة حول اشتعال النار في إحدى طائرات البراق أثناء إقلاعها اليوم الجمعة من مطار قرطاج بتونس إلى مطار بنينا ببنغازي.

وقال، السيد أمير أبو سن، من طيران البراق، “إن ما جرى تداولته في بعض وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي عن اشتعال النار في إحدى طائرات البراق والتي كانت متوجهة إلى بنغازي من مطار قرطاج غير صحيح”.

وأضاف، “أن ما حدث هو عطل فني عادي وعادت على إثره الطائرة إلى مطار قرطاج، كما أرسلت الشركة طائرة أخرى لاستكمال الرحلة، تفاديا للتأخير الذي سيحدث نتيجة الصيانة في مطار قرطاج”.