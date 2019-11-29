النصر يُودّع البطولة الإفريقية لكرة السلة بمستوى مشرف

أخبار ليبيا 24

غادر فريق النصر تصفيات البطولة الإفريقية للأندية البطلة لكرة السلة، عقب خسارته أمس الخميس أمام نظيره المجمع البترولي الجزائري بنتيجة 86 نقطة مقابل 81 نقطة.

وودّع النصر البطولة من الدور الثاني بعد أدائه المميز ومستوى لافتا ومشرفا للرياضة الليبية الذي ظهر به ولاقي استحسان واحترام الجميع بتحقيقه الفوز في المباراتين السابقتين على مستضيف البطولة فاب الكاميروني وانجيلك النيجيري وكان قاب قوسين أو أدني من التأهل.

وبهذه النتيجة احتل فريق النصر في المركز الثالث بخمس نقاط، خلف المجمع البترولي متصدر المجموعة وفاب الكاميروني الذي حصد بطاقة التأهل عقب فوزه مساء أمس على ضيفه انجيلك النيجيري بنتيجة 77 مقابل 75 نقطة.

وقد انطلقت مباريات الدور الثاني من البطولة المقامة في الكاميرون الأربعاء الماضي، وخاض النصر المنافسات في المجموعة الأولى إلى جانب فريق المجمع البترولي الجزائري ومستضيف البطولة فريق فاب الكاميروني، إضافة إلى فريق آس نايجيلك من النيجر.