السراج يشكر قطر على دعمها في “صد العدوان على طرابلس”

السراج يشكر قطر على دعمها في “صد العدوان على طرابلس” السراج: حكومة الوفاق حققت نجاحات على الساحة المحلية والدولية بفضل قواتها وشركائها الدوليين

ثمن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، موقف أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني الداعم للشعب الليبي وحكومة الوفاق في صد ما وصفه بـ”العدوان على طرابلس وما ترتب عنه من أضرار بالمدنيين”، على حد قوله.

وأكد السراج خلال لقائه مع سفير قطر في ليبيا محمد بن ناصر آل ثاني، تحقيق حكومة الوفاق عدة نجاحات على الساحة المحلية والدولية بفضل قواتها على الأرض وشركائها من الدول الصديقة والشقيقة، وفق قوله.

وكان أمير دولة قطر تميم آل ثاني قد جدد مطلع الشهر الجاري دعم بلاده لحكومة الوفاق الوطني والدعوة إلى ضرورة تحقيق الاستقرار والسلام في ليبيا الذي قال إن ما يعرقلها هو دعم بعض الدول للخارجين عن الحكومة الشرعية.

ويأتي ذلك بعد توقيع رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج الأربعاء الماضي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مذكرتي تفاهم في التعاون الأمني والمجال البحري عقب محادثاتهما التي جرت في مدينة اسطنبول، بحسب ما أعلنت حكومة الوفاق الوطني، مما أثار غضب مصر وقبرص واليونان.