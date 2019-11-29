الجيش يعلن سيطرته على الهيرة وقوات الوفاق تفند غارات جوية على مسلحي الوفاق في الهيرة

أخبار ليبيا24

أعلن الجيش الوطني تقدم وحداته صباح اليوم الجمعة في منطقة الهيرة جنوبي العاصمة طرابلس، حيث أكد المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة، أن سلاح الجو استهدف مواقع للجماعات المسلحة في المنطقة تمهيدا للسيطرة الكاملة عليها.

وبينما أعلنت الكتيبة 166 مشاة التابعة للجيش الوطني اليوم الجمعة سيطرتها الكاملة على منطقة الهيرة وتستمر في تقدمها إلى العزيزية، ذكرت قوات الوفاق أنها صدت محاولات لتقدم الجيش الوطني بالمنطقة.

وقال آمر غرفة السيطرة بعملية بركان الغضب سالم بوراوي، التابعة لحكومة الوفاق، إن الوفاق تصدت لمحاولات تقدم الجيش في منطقتي السبيعة والهيرة صباح اليوم الجمعة.

وأشار بوراوي، في تصريحات صحفية نشرتها قناة ليبيا لكل الأحرار الموالية لحكومة الوفاق، إلى أن الجيش الوطني تكبد خسائر في الأرواح والمعدات جراء استهدافه من قبل قوات الوفاق.

وقال بوراوي، “إن باقي محاور القتال سادها الهدوء الحذر، فيما شهد محورا وادي الربيع واليرموك كثافة في الطيران المسير التابع لمسلحي حفتر”.