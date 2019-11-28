منها مستجدات مؤتمر برلين .. سلامة يبحث مع السفير المالطي تطورات الأوضاع بليبيا

أخبار ليبيا 24 – خاص

استقبل المبعوث الأممي لدى ليبيا، غسان سلامة، أمس الأربعاء، السفير المالطي لدى ليبيا تشارلز صليبا، بمكتب بعثة الأمم المتحدة في تونس، لبحث تطورات الأوضاع في ليبيا.

وذكرت بعثة الأمم المتحدة في بيان لها، أن اللقاء شهد مناقشة آخر التطورات في ليبيا بما في ذلك آخر المستجدات حول مؤتمر برلين.

ومن المقرر أن تستضيف ألمانيا مؤتمرًا دوليًا سيعقد في برلين حول ليبيا، سيتم تنظيمه خلال الفترة المقبلة، في محاولة التوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة الليبية.