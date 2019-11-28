مجلس النواب يؤكد على عدم قانونية الاتفاق المُبرم بين حكومتي الوفاق وتركيا

مجلس النواب يؤكد على عدم قانونية الاتفاق المُبرم بين حكومتي الوفاق وتركيا مجلس النواب يطالب المجتمع الدولي بوقف التدخل التركي في ليبيا

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أكد مجلس النواب اليوم الخميس على أن الاتفاق المُبرم بين حكومة الوفاق وتركيا مخالف للإعلان الدستوري وللاتفاق السياسي غير الدستـوري الذي انبثقـت منه حكومة الوفاق.

وشدد المجلس، استنكاره ورفضه الكامل لاتفاقية التعاون الأمني المشترك التي وقعها السراج مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في إسطنبول، يوم الأربعاء.

وقال المجلس، “إن حكومة الوفاق أو غيرها لا يحق لها توقيع أي اتفاقية مع دولة أجنبية دون موافقة واعتماد البرلمان السلطة التشريعية في البلاد، وبالمخالفــة أيضاً للاتفاق السياسي غير الدستـوري الذي انبثقـت منه حكومة السراج”.

وأكد المجلس، أن “توقيع مثل هذه الاتفاقية الباطلة بموجب الدستور والقوانين الليبية، تأتي في إطار مخالفة النظام التركي للقرارات الدولية بحظر التسليح في ليبيا واستمرارا لدعمه المُعلن للمليشيات المسلحة الخارجة عن القانون، ومحاولةً للالتفاف على قرارات مجلس الأمن الدولي ذات العلاقة”.

وطالب المجلس، الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولي والمجتمع الدولي بوقف التدخل التركي في ليبيا، الذي يصب في مصلحة المليشيات المسلحة والمتطرفين ولا يخدم مصلحة الشعب الليبي ولا العلاقة الثنائية بين الشعبين الليبي والتركي.