بعد تأمينه من قبل الجيش.. استئناف الإنتاج بحقل الفيل النفطي

بعد تأمينه من قبل الجيش.. استئناف الإنتاج بحقل الفيل النفطي عودة الإنتاج بحقل الفيل بقدرة إنتاجية تبلغ حوالي 70 ألف برميل يوميا

أخبار ليبيا 24

أكدت المؤسسة الوطنية للنفط، استئناف الإنتاج في حقل الفيل النفطي اليوم الخميس، وذلك بعد توقف العمل في الحقل بسبب اشتباكات مسلحة بالقرب منه.

وأشارت المؤسسة في بيان لها اليوم، إلى عدم تعرض موظفي المؤسسة بأي أضرار تُذكر، على الرغم من إصابة المنشآت ببعض الأضرار البسيطة، موضحة أن العاملين تمكنوا من استئناف الإنتاج بمجرد تحسن الظروف الأمنية داخل الحقل.

وجدد رئيس مجلس إدارة المؤسسة مصطفى صنع الله تحذيراته قائلا: “أذكّر جميع الأطراف بأن حقول النفط والغاز هي المصدر الأساسي للدخل في ليبيا، والحفاظ عليها يصب في صالح كافة أفراد الشعب الليبي، لذلك يجب ألا يتم التعامل معها كأهداف عسكرية”.

وأوضح صنع الله، أن أي عمليات قتال بالقرب من منشآت النفط سيجبرهم على وقف الإنتاج ضمانا لسلامة الموظفين، منوها إلى أن توقف الإنتاج سيضرّ جميع الليبيين، على حد قوله.

وكانت مجموعة مسلحة تابعة لحكومة الوفاق قد شنت هجوما على حقل الفيل واستطاعت اقتحام الحقل بعد الاشتباك مع حرس المنشآت النفطية والتمركز فيه لعدة ساعات قبل أن تستعيد القوات المسلحة الحقل مجددا بشنها هجوما قويا على تمركزت المسلحين وتطردهم منه.

يشار إلى أن حقل الفيل النفطي ثاني أكبر الحقول النفطية في ليبيا، يقع في حوض مرزق جنوب غرب البلاد، وتبلغ طاقته الإنتاجية من النفط الخام حوالي 70 ألف برميل يوميا.