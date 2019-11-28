لافروف : الولايات المتحدة تحملنا ذنوب كل ما يحدث في ليبيا

لافروف : الولايات المتحدة تحملنا ذنوب كل ما يحدث في ليبيا دائمًا ندعو أطراف النزاع لحل الأزمة في البلاد من خلال الحوار

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قال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، إن الولايات المتحدة تحاول إلقاء اللوم على روسيا بخصوص الأزمة في ليبيا.

لافروف أضاف ، في حديثه أمام طلاب أكاديمية دبلوماسية بوزارة الخارجية القرغيزية، نقلته وكالة “سبوتنيك” الروسية، أن الولايات المتحدة لديها نمط جديد بتحميلهم كل ذنوب ما يحدث في ليبيا.

وأوضح وزير الخارجية الروسي، أن بلاده، تدعو دائمًا أطراف النزاع الليبي إلى حل الأزمة في البلاد من خلال الحوار.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية، قالت إن وفدا من كبار المسؤولين الأمريكيين اجتمع مع خليفة حفتر، الأحد الماضي، لمناقشة الخطوات الرامية إلى وقف الأعمال القتالية وسبل الحل السياسي للصراع الليبي.