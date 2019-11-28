كاشفًا تفاصيل اشتباكات حقل الفيل.. الأبعج: تم قتل “17” شخص من القوات المعادية

تم رصد مكان تواجد القوات المعادية و سيتم التعامل معهم

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أخبار ليبيا 24 – متابعات

قال آمر مجموع المناطق الجنوبية العسكرية، اللواء بالقاسم الأبعج، إن الأوضاع بحقل الفيل النفطي جيدة، موضحًا أن قوات الجيش فرضت كامل سيطرتها على الحقل.

الأبعج أكد أن المجرمون الذين هاجموا الحقل لاذوا بالفرار وكان بحوزتهم 7 سيارات، وذخائر”، موضحًا سقوط عدد 17 جثة مُلقاة على الطريق داخل الحقل.

وأوضح أن قوات الجيش رصدت مكان تواجد القوات التابعة لحكومة الوفاق التابعة للمدعو “علي كنة”، مشيرًا إلى أنه سيتم التعامل معهم كي نقطع دابرهم”.

ولفت آمر مجموع المناطق الجنوبية العسكرية إلى أن كل الحقول النفطية تحت السيطرة، والمناطق العسكرية الجنوبية في حالة استعداد دائم، لمواجهة أي عدو محتمل، ونحن نعمل من أجل تأمين وحماية مناطقنا العسكرية في المناطق العسكرية الجنوبية، وفيما يخص كيفية التعامل مع العسكريين الذين تعاملوا ضد القوات المسلحة، فهذا من اختصاص القضاء العسكري، ونحن نعمل من أجل تحقيق الأمن في الصحراء المترامية الأطراف”.

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