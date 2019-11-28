عارضًا نتائج اجتماعاته مع الأطراف الليبية .. السفير الأمريكي يلتقي المبعوث الأممي

لمناقشة وقف الاشتباكات بضواحي طرابلس والتوصل لحل سياسي

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أخبار ليبيا 24

استقبل الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، غسان سلامة، السفير الأميركي لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، بمكتب بعثة الامم المتحدة للدعم في ليبيا بتونس، وذلك لبحث آخر تطورات الأوضاع في ليبيا.

وأوضحت البعثة الأممية، في بيانٍ لمكتبها الإعلامي، أمس الأربعاء أن السفير الأمريكي أطلع الممثل الخاص للأمين العام، على نتائج اجتماعاته الأخيرة مع الأطراف الليبية.

وكان السفير الأمريكي لدى ليبيا، عقد عدة لقاءات مع الأطراف الليبية، آخرها مع رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، وذلك لمناقشة وقف الأعمال العدائية حول طرابلس والتوصل لحل سياسي.

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