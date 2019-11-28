سلاح الجو يستهدف المرتزقة التشاديين في “أم الأرانب”

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أخبار ليبيا24- خاص

أكد مصدر مطلع اليوم الخميس أن طائرات سلاح الجو الليبي شنت ثلاث غارات في منطقة أم الأرانب استهدفت مرتزقة المعارضة التشادية تحت مسمى ” قوة حماية الجنوب “

وأضاف المصدر أن غاراتان استهدفت المرتزقة التشاديين المتمركزين في الشركة الصينية، وغارة أخرى استهدفت سيارة حاولت الفرار.

وأوضح المصدر أن المكان المستهدف من قبل طيران سلاح الجو يعتبر مكان تجمع للمرتزقة التشاديين.

وكان سلاح الجو الليبي استهدف أمس الأربعاء القوات المهاجمة لحقل الفيل التابعة لحكومة الوفاق الوطني بإمرة آمر منطقة سبها العسكرية اللواء علي كنه واجبرتهم على الانسحاب من الحقل.

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