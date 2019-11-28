حكومة الوفاق تؤكد على توقيع مذكرة تفاهم أمني مع تركيا السراج وأردوغان يجريان محادثات في إسطنبول

أخبار ليبيا24

أكدت حكومة الوفاق اليوم الخميس توقيع رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مذكرتي تفاهم في التعاون الأمني والمجال البحري عقب محادثاتهما في إسطنبول.

وذكرت الحكومة، أن الجانبان تناولا تطورات الأوضاع في ليبيا وتحديدًا في العاصمة طرابلس والجهود الدولية لحل الأزمة الليبية، وقضايا الاهتمام المشترك بينهما.

وقالت الحكومة، “إن السراج عبر عن تقديره للموقف التركي الداعم لحكومة الوفاق الوطني والرافض للعدوان، وتأكيد حكومة الوفاق على استمرارها في الدفاع عن مدنية الدولة والتصدي لمحاولات العسكر الإنقضاض على السلطة، إلى جانب استمرارها رغم الأزمة الراهنة في العمل على إرساء الأمن والاستقرار وتحريك عجلة الاقتصاد، كأساس لبناء الدولة المدنية”.

ونقلت الحكومة، عن أردوغان تأكيد “دعم بلاده لحكومة الوفاق في مواجهة ما تتعرض له العاصمة طرابلس من عدوان طال المدنيين والمنشآت المدنية”، حسب قولها

وأضافت، “أن الرئيس التركي شدد على رفضه للتدخل الخارجي في الشأن الليبي، وأن حل الأزمة الليبية لن يكون عسكريا، مع التأكيد على دعم جهود المبعوث الأممي للعودة للمسار السياسي”.

وشارك في المحادثات عن جانب حكومة الوفاق وزير الخارجية محمد سيالة، ووزير الداخلية فتحي باشاغا، وآمر غرفة العمليات المشتركة اللواء أسامة جويلي، إلى جانب وكيل وزارة الدفاع صلاح النمروش، ومستشار الرئيس للأمن القومي تاج الدين الرزاقي.