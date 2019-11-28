باشاغا: مذكرة التفاهم مع تركيا ستكون عونا للمقاتلين بطرابلس

أخبار ليبيا 24

أكد وزير الداخلية بحكومة الوفاق الوطني فتحي باشاغا، أن مذكرة التفاهم التي جرى توقيعها مع تركيا مؤخرا ستكون عونا للمقاتلين في محاور القتال بطرابلس وللشعب الليبي بأكمله، مشددا على أن المقاتلين لن يتم خذلانهم، وفق تصريحاته.

وقال باشاغا، إن مذكرة التفاهم التي جرى توقيعها مع تركيا تغطي جميع الجوانب الأمنية تخص مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية وتبادل المعلومات الأمنية مع الحكومة التركية، بحسب تصريحاته لقناة ليبيا الأحرار أمس الأربعاء.

وأضاف باشاغا، أن بنود المذكرة تتضمن التدريب وتبادل الخبرات وتطوير المنظومات الأمنية وكل ما يتعلق بالتدريب الأمني سواء كان أفرادا أو ضباطا، مشيرا إلى أن أهمية المذكرة ستكون في إطار تعاون أمني كامل على غرار التعاون الأمني مع واشنطن فيما يخص مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.

وكان رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج قد وقع أمس مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مذكرتي تفاهم في التعاون الأمني والمجال البحري عقب محادثاتهما التي جرت في مدينة اسطنبول.