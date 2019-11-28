اليونان يرفض اتفاق ترسيم الحدود البحرية الموقع بين حكومتي الوفاق وتركيا

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أعلن وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس اليوم الخميس رفض بلاده التام لاتفاق الحدود البحرية الذي أبرمته حكومة الوفاق مع تركيا.

وقال دندياس في تغريدة على تويتر، إن محاولة إقامة منطقة اقتصادية خالصة بين تركيا وليبيا غير معترف بها تمامًا، مشيرًا إلى أن الاتفاق تجاهل الحجم الجغرافي الكبير لجزيرة كريت الواقعة في البحر المتوسط والتي تفصل تركيا عن ليبيا.

من جهته، قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو اليوم الخميس إن اتفاق الحدود البحرية الذي أبرمته أنقرة مع حكومة الوفاق يهدف إلى حماية حقوق تركيا بموجب القانون الدولي.

وأضاف، في مؤتمر صحفي، إنه لم يتسن لتركيا إبرام مثل هذه الاتفاقات مع بعض الدول الأخرى لكن قد يتاح لها ذلك مستقبلا.

أما عن جانب حكومة الوفاق فقد قال وزير خارجية الوفاق، محمد سيالة، إن مذكرة التفاهم البحرية مع تركيا تتويج لمباحثات مطولة لتحديد “مجالات الصلاحية البحرية في المتوسط”.

وأكدت حكومة الوفاق يوم الأربعاء توقيع رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مذكرتي تفاهم في التعاون الأمني والمجال البحري عقب محادثاتهما في إسطنبول.

وشارك في المحادثات عن جانب حكومة الوفاق وزير الخارجية محمد سيالة، ووزير الداخلية فتحي باشاغا، وآمر غرفة العمليات المشتركة اللواء أسامة جويلي، إلى جانب وكيل وزارة الدفاع صلاح النمروش، ومستشار الرئيس للأمن القومي تاج الدين الرزاقي.