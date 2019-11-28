النائب أبوبكر الخمسي يتابع مشاريع المياه ببلدية طبرق

أخبار ليبيا 24 -خاص

تابع النائب أبوبكر الخمسي اليوم الخميس مشروع مد خط مياه رئيسي بحي الأندلس في طبرق رفقة رئيس المجلس التسييري للبلدية فرج بوالخطابية ومدير مكتب المشروعات ومفوض شركة الجدار الرأسي المنفذة للمشروع.

وأكد الخمسي، على الدور الكبير الذي يقوم به رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق بإنشاء العديد من المشاريع الجديدة في مجالات المياه والصرف الصحي لحل مشاكل المياه التي تعاني منها طبرق.

وطالب الخمسي، من جميع رؤساء المجالس التسييرية لحذو بلدية طبرق التي تقوم بالعديد من المشاريع رغم قلة الإمكانيات.

يشار إلى أن هذه المشاريع تابعة للمؤسسة الوطنية للموارد المائية بالحكومة المؤقتة، والتي تستهدف مد خطوط رئيسية جديدة لحل مشاكل المياه بالمدينة وكذلك العديد من المشاريع في الصرف الصحي.