وسط الحديث عن توقيع مُذكرة دفاع مُشترك.. أردوغان يستقبل السراج في إسطنبول

وسط الحديث عن توقيع مُذكرة دفاع مُشترك.. أردوغان يستقبل السراج في إسطنبول حكومة الوفاق لم تعلن عن هذه الزيارة حتى الآن

أخبار ليبيا24

أعلن مكتب رئيس الجمهورية التركية، اليوم الأربعاء، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان استقبل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج في مكتبه بقصر “دولمة باهجة” في ولاية إسطنبول.

ويأتي هذا الإعلان في وقت أفادت فيه مصادر صحفية بتوقّع السراج مع أردوغان مذكرة تفاهم بين حكومة الوفاق وتركيا في مجال الدفاع المشترك.

وأشارت بعض المصادر الصحفية إلى أن بموجب هذه المذكرة فإن حكومة الوفاق 2 مليار دولار سنويا لأنقرة لمدة 10 سنوات.

هذا ولم تعلن حكومة الوفاق الوطني حتى وقت قريب عن زيارة السراج إلى أنقرة وما إن كان قد وقع اتفاقية دفاع مشترك مع الجانب التركي أم لا.

وبشكل واضح وصريح، سبق أعلن الرئيس التركي أردوغان عن دعم بلاده لحكومة الوفاق الوطني في طرابلس، ويشمل ذلك الدعم العسكري ضد الجيش الوطني في معركة تحرير العاصمة من الجماعات المسلحة.