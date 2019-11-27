منوهة لضرورة إخضاع المنشآت النفطية لمؤسسة النفط .. البعثة الأممية تدعو  لإيقاف العمليات العسكرية بحقل الفيل

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن قلقها البالغ إزاء أعمال العنف في حقل الفيل النفطي، الأمر الذي يهدد سلامة موظفي المؤسسة الوطنية للنفط وتسبب في وقف إنتاج الحقل البالغ 75 ألف برميل في اليوم.

وأعلنت البعثة في بيان لها على صفحتها الرسمية على فيسبوك أنها تشارك المؤسسة الوطنية للنفط دعوتها إلى الوقف الفوري للعمليات العسكرية بالقرب من حقول النفط لحماية الموظفين المدنيين والمنشآت النفطية.

وأكدت على أن موارد ليبيا الطبيعية ملك لجميع الليبيين ويتوجب عدم السماح بأن تصبح عنصراً في النزاع الحالي، حيث أن عرقلة إنتاج النفط من شأنه أن يؤثر على جميع الليبيين في عموم البلاد ويزيد من معاناتهم، منوهة إلى أن المنشآت والمرافق النفطية في ليبيا ينبغي أن تخضع حصراً لسيطرة المؤسسة الوطنية للنفط.

وكانت المؤسسة الوطنية للنفط أعلنت اليوم وقف الإنتاج بحقل الفيل النفطي، وذلك بسبب الأعمال العسكرية في المنطقة.

وقال رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله :”لقد تعرّض حقل الفيل النفطي إلى غارات جوية استهدفت بوابات الحقل، بالإضافة إلى مجمّع سكني داخل الحقل مخصّص لموظفي المؤسسة “.

صنع الله أضاف أنه تم نقل جميع مستخدمي المؤسسة المتواجدين في الحقل إلى أماكن آمنة من أجل حمايتهم، غير أنّهم لا يستطيعون استئناف نشاطاتهم العادية.

وأشار رئيس مجلس الإدارة أن الإنتاج سيبقى متوقفا إلى حين وقف العمليات العسكرية وانسحاب كافّة الأفراد العسكريين من منطقة .

وكانت قوة تابع لحكومة الوفاق الوطني بإمرة آمر منطقة سبها العسكرية اللواء “علي كنه” شنت هجومًا على حقل الفيل النفطي وتمكنت من السيطرة عليه، وشنت مقاتلات سلاح الجو الليبي غارات جوية استهدفت تمركزات القوة المهاجمة للحقل.