مسفرة عن تدمير 5 آليات مسلحة .. المسماري يعلن شن غارات جوية على قوات الوفاق بحقل الفيل التعزيزات العسكرية لاتزال تصل تباعا لطرد ما تبقى من قوات الوفاق

أخبار ليبيا 24 – متابعات

قال الناطق باسم قوات الجيش، أحمد المسماري، إنه بعد اقتحام عصابة إرهابية مسلحة تابعة لمليشيات حكومة الوفاق المعترف بها دوليا، بحقل الفيل النفطي، توجهت مقاتلات السلاح الجوي للمنطقة وشنت غارات على المجموعة التي وصفها بـ”المارقة”.

وأضاف المسماري، في بيان مقتضب عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، اليوم الأربعاء، أن المقاتلات الجوية تمكنت من تدمير خمس آليات مسلحة وسيارة تحمل ذخيرة وتجمع عناصر إرهابية تخريبة، مؤكدا أن التعزيزات العسكرية لاتزال تصل تباعا لطرد ما تبقى من مخربين من الحقل.

ومن جهتها، أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، وقف الإنتاج بحقل الفيل النفطي، بسبب تواصل الأعمال العسكرية بالمنطقة.

وقال رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، في بيان، اليوم الأربعاء، إن حقل الفيل النفطي تعرّض إلى غارات جوية استهدفت بوابات الحقل، بالإضافة إلى مجمّع سكني داخله مخصّص لموظفي المؤسسة.

وأكد صنع الله، تم نقل جميع مستخدمي المؤسسة المتواجدين بالحقل إلى أماكن آمنة من أجل حمايتهم، غير أنّهم لا يستطيعون استئناف نشاطاتهم العادية، موضحا أن الإنتاج سيبقى متوقفا إلى حين وقف العمليات العسكرية وانسحاب كل الأفراد العسكريين من منطقة عمليات المؤسسة الوطنية للنفط.