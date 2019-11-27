مراقب تعليم طبرق يطالب بانطلاق العام الدراسي التوجه للبدء في العام الدراسي لاستدراك الوقت الذي يصعب تعويضه

أخبار ليبيا24- خاص

طالب مراقب تعليم طبرق سالم جواد سليمان مدراء المدارس والمعلمين والمعلمات والاحتياط العام التابعين لتعليم طبرق بالتوجه إلى مدارسهم والبدء في الدراسة.

وأكد سليمان في مراسلة لمدراء المدارس – تحصلت “أخبار ليبيا24” على نسخة منها – مشروعية مطالب العاملين في قطاع التعليم بالحقوق التي كفلها القانون رقم 04 لسنة 2018.

وتابع مراقب التعليم :”أن التوجه للبدء في العام الدراسي لاستدراك الوقت الذي يصعب تعويضه وحرصا على الطلاب و تغليبا للمصلحة العامة”.

وختم سليمان ” نحن نتضامن مع العاملين في التعليم ومعكم إلى أن تتحقق مطالبكم بالطرق القانونية المشروعة دون الإضرار بمستقبل الطلاب”.

وكان عدد من المعلمين في مدينة طبرق قد نظموا في أكتوبر الماضي اعتصامًا وأصدروا بيان في ميدان الشهداء وسط المدينة وطالبوا بزيادة رواتبهم أسوة ببقية القطاعات العامة في الدولة .