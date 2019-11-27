مخازن تعليم طبرق توزع الكتاب المدرسي واعتصام المعلمين مستمر

أخبار ليبيا 24 – خاص

قال مدير إدارة الكتاب المدرسي في مراقبة تعليم طبرق طاهر عبدالله اعبودة إنه رغم استمرار الاعتصام إلى أنهم باشروا في تسليم الكتاب المدرسي على مدارس التعليم الأساسي وهي كاملة وغير منقوصة.

وأضاف اعبودة في تصريح لـ”أخبار ليبيا24″ :”من واجبنا تسليم الكتب على مدراء المدارس من الصف الأول ابتدائي إلى الصف التاسع ومن الصف الأول الثانوي حتى الصف الثالث الثانوي علمي وأدبي”.

وأوضح مدير إدارة الكتاب المدرسي :”لدينا 50 مدرسة خاصة و130 مدرسة تعليم أساسي و30 مدرسة ثانوي.

وأكد اعبودة أنه سوف يوزع الكتاب المدرسي على مدارس بلديتي أمساعد وبئر الأشهب والجغبوب جنوبا لجميع مدارس التعليم الأساسي.

وأشار مدير الإدارة إلى أنه تم توزيع 2000 مقعد وعدد 200 طاولة وكرسي للمعلم، لافتا إلى أنه تم توزيع السبورات والخطاطات، موضحًا أنهم مستمرون في التوزيع لكل المدارس رغم أن المدارس لم تفتح أبوابها.

وكان مراقب تعليم طبرق سالم جواد سليمان طالب مدراء المدارس والمعلمين والمعلمات والاحتياط العام التابعين لتعليم طبرق بالتوجه إلى مدارسهم والبدء في الدراسة.

وأكد سليمان في مراسلة لمدراء المدارس – تحصلت “أخبار ليبيا24” على نسخة منها – مشروعية مطالب العاملين في قطاع التعليم بالحقوق التي كفلها القانون رقم 04 لسنة 2018.