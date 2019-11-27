مؤسسة النفط تطالب بوقف العمليات العسكرية بالقرب من حقل الفيل التقارير تفيد بعدم بوقوع أي أضرار مادية أو بشرية جراء هذه العمليات

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أكدت المؤسسة الوطنية للنفط، وجود نشاط عسكري في منطقة حقل الفيل النفطي، مشيرة إلى عدم وجود تقارير تفيد بوقوع أي أضرار مادية أو بشرية، وفق ما نشرت المؤسسة على صفحتها الرسمية في “الفيسبوك” اليوم الأربعاء.

ودعا رئيس مجلس إدارة المؤسسة مصطفى صنع الله، كافّة الأطراف إلى وقف العمليات في محيط حقل الفيل، مؤكدا أنّ ضمان سلامة العاملين هي أولويتهم القصوى؛ وأن أي تصعيد لأعمال العنف سيترتّب عليه إخلاء الحقل ووقف الإنتاج، على حد قوله.

وأفادت مصادر إعلامية بأن مجموعة مسلحة تعدت اليوم الأربعاء، على حقل الفيل النفطي، ثاني أكبر الحقول النفطية جنوب غرب ليبيا، وذلك في تحدّ لقوات الجيش الوطني الليبي التي تتحكم في المنشآت النفطية.

يشار إلى أن حقل الفيل يقع في حوض مرزق جنوب غرب البلاد الفيل النفطي العملاق الذي يحتوى على أكثر من مليار برميل من احتياطيات النفط لليبيا.