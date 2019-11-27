قوات الجيش تعلن السيطرة على معسكر حمزة بمنطقة مشروع الهضبة

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أعلن آمر التوجيه المعنوي بقوات الجيش الوطني، عميد خالد المحجوب، سيطرة قوات الشعب المسلح على معسكر حمزة بمنطقة مشروع الهضبة جنوبي طرابلس، بعد معارك ضد قوات حكومة الوفاق المعترف بها دوليا.

المحجوب أكد، في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، أن قوات الجيش حققت تقدما في محيط معسكر حمزة، بعدما نفذت وحداته عملية عسكرية محكمة على الأرض بدعم من سلاح الجو، استخدمت فيها الأسلحة الثقيلة والمتوسطة.

وأعلن المحجوب، بالأمس، توجيه ضربة قوية لمليشيات الإرهابي صلاح بادي، المُدرج على قوائم العقوبات الأمريكية ومجلس الأمن، ما دفعها إلى التقهقر إلى منطقة “القرة بوللي” وترك المحاور التي كان مكلفاً بها في محيط طرابلس، ما يدل على خوفهم من تقدم قوات الشعب والقوات المساندة لها من أبناء القبائل الجيش.

وأوضح أن الضربة قطعت على مليشيات بادي – المطلوب لدى مجلس الأمن – طريق العودة إلى المحاور، بالإضافة إلى توجيه ضربة لمقر هذه المليشيات، ما تسبب في خسائر كبيرة في قواته، كما أُجبرت على الانسحاب من محور طريق المطار جنوبي طرابلس إلى حي الأكوخ، لتنشئ عدة سواتر ترابية لتحتمي وراءها من قوات ضرب قوات الجيش، وهو الأمر نفسه الذي تفعله في منطقة صلاح الدين، وفقا لتأكيده.

وأكد أن وحدات الجيش تسيطر بشكل تام على مناطق الساعدية والعزيزية حتى الطريق الساحلي، مضيفًا أن مجموعة من القوات الموجود في منطقة العجيلات تحركت في إطار الخطة الموضوعة، وأن هناك انهياراً بين المجموعات الإرهابية من مدينة الزاوية، التي انسحبت إلى داخل المدينة خوفا من تقدم القوات نحوها.