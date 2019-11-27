غوتيريش: مؤتمر برلين سيجمع كل من لهم تأثير في الأزمة الليبية

غوتيريش: مؤتمر برلين سيجمع كل من لهم تأثير في الأزمة الليبية مؤتمر برلين يهدف إلى وقف إطلاق النار والتمهيد لعملية سياسية لإحلال السلام بليبيا

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قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إن المؤتمر الذي يتم الإعداد له في برلين سيكون مناسبة فريدة لجمع كل من لهم تأثير فيما يتعلق بالنزاع في ليبيا.

وأعرب غوتيريش خلال مؤتمرا صحفيا مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في برلين، عن امتنانه العميق لمبادرة المستشارة ميركل لتنظيم مؤتمرا دوليا حول ليبيا، بحسب ما نشر الموقع الرسمي للأمم المتحدة أمس الثلاثاء.

وأوضح غوتيريش، أن مؤتمر برلين يهدف إلى وقف إطلاق النار والتمهيد لعملية سياسية قادرة على إحلال السلام في ليبيا، باعتباره مدخلا لتحقيق الاستقرار في منطقة الساحل وفي تحسين إدارة حركة الناس في المنطقة، على حد قوله.

وعقد الأمين العام مؤتمرا صحفيا مع ميركل في برلين التي يزورها لحضور المنتدى الرابع عشر لحوكمة الإنترنت، وهو أحد أهم الاجتماعات الدولية لهذا العام.

يشار إلى أن برلين تسعى إلى احتضان مؤتمر دولي الشهر المقبل حول ليبيا بمشاركة معظم الأطراف الدولية الفعالة؛ وذلك لإيجاد حل للأزمة السياسية في البلاد.