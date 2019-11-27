المسماري يؤكد نجاح الجيش في طرد المسلحين المهاجمين على حقل الفيل المسماري: الجيش حريص على تأمين قوت الليبيين

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أعلن المتحدث باسم الجيش الوطني، اللواء أحمد المسماري، إن وحدات الجيش نجحت في طرد المسلحين الذين هجموا على حقل الفيل النفطي، وتقوم حاليًا بتأمينه.

وقال المسماري، في مؤتمر صحفي، مساء اليوم الأربعاء، إن سلاح الجو استهدف القوات المهاجمة التي دخلت حقل الفيل النفطي، وتقوم القوات البرية بتمشيط المنطقة بعد طرد المسلحين منه.

وهاجمت مجموعة من المسلحين حقل الفيل النفطي، في وقت سابق اليوم، ما أدى إلى إعلان توقف إنتاج النفط من الحقل.

وشدد المسماري على أن دفاع الجيش الوطني على قوت الليبيين والمنشئات النفطية من أي عدوان.

وأوضح، أنه بعد اقتحام عصابة مسلحة لحقل الفيل النفطي توجهت مقاتلات السلاح الجوي للمنطقة وشنت غارات على عليها وتمكنت من تدمير خمس آليات مسلحة وسيارة تحمل ذخيرة.