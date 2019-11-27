الاتحاد الرياضي العسكري ينظم سباق للضاحية في طبرق

اختتم في مدينة طبرق يوم أمس الثلاثاء سباق اختراق الضاحية بمشاركة كبيرة برعاية الاتحاد الرياضي العسكري بالمدينة.

وكانت بداية السباق من بوابة المرور والنهاية في ميدان الشهداء بمدينة طبرق، حيث حقق العداء خالد البدري من ( نادي الهلال طبرق ) المركز الأول وحل أبوبكر عبدالنبي من (نادي المختار ) المركز الثاني و عبدالعزيز يحي ( الدفاع الجوي ) ثالثا.

وحلت باقي الترتيب على النحو التالي عبدالمنعم محمد ( الدفاع الجوي ) و قاسم صالح جمعة ( نادي الهلال طبرق )ً و فتح الله الصافي ( نادي الهلال طبرق ) و نضال عبدالله ( نادي الهلال طبرق ) و أحمد المهدي جمعة ( نادي المختار ) و فتحي خميس ( نادي الهلال طبرق ) و عوض يوسف ( نادي المختار).

وأقيم عقب انتهاء السباق احتفالية بميدان الشهداء ووزعت من خلالها الكؤوس على العشرة الأوائل ومبالغ مالية للفائزين الثلاثة الأوائل بحضور آمر منطقة طبرق العسكرية اللواء هاشم بورقعة وآمر القاعدة البحرية اللواء ناجي بوعلوية ورئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق وبحضور عدد من الضباط والحكماء.