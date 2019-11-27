اتحاد اليد يؤجل انعقاد الجمعية العمومية لاتحاده

أخبار ليبيا24- خاص

أعلن الاتحاد الليبي لكرة اليد اليوم الأربعاء تأجيل انعقاد الجمعية العمومية لاتحاده.

وجاء قرار التأجيل لترك المجال أمام المنتخب الوطني للمشاركة في البطولة الأفريقية التي ستقام في تونس يناير القادم وذلك ليتسنى للمنتخب التركيز في استعداداته.

و يطمح اتحاد اللعبة للوصول بالمنتخب للجاهزية التامة لتقديم مستوى يليق بكرة اليد الليبية.