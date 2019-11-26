وفد أمريكي يلتقي حفتر لبحث مسألة وقف الحرب بطرابلس أمريكا تعرب لحفتر عن قلقها من تدخل الروس في ليبيا

أخبار ليبيا24ـ خاصّ

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن مسؤولين أمريكيين، التقوا بالقائد العام للجيش الوطني المشير خليفة حفتر، وذلك لبحث إمكانية وقف القتال في العاصمة طرابلس، وإيجاد حلٍّ سياسيٍّ للوضع.

وأوضحت الوزارة، أن الوفد التقى حفتر في الـ من 24 نوفمبر الجاري، وضم نائب مستشار الأمن القومي لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فيكتوريا كوتس، والسفير الأمريكي لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، والنائب الأول لمساعد وزير الخارجية للشؤون الدولية في وزارة الطاقة الأمريكية ماثيو زايس، ونائب مدير الاستراتيجية والمشاركة في القيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا، العميد ستيفن ديميليانو.

وقالت، إن المسؤولين أكدوا دعم الولايات المتحدة الكامل لسيادة ليبيا وسلامتها الإقليمية، كما أعربوا عن قلقهم البالغ إزاء استغلال روسيا للصراع على حساب الشعب الليبي، بحسب نص البيان.

وأضافت الوزارة، أن هذه المناقشات الصريحة تعتمد على المحادثات الأخيرة مع المسؤولين المقيمين في طرابلس، بهدف إرساء أساس مشترك؛ للتقدم بين الطرفين بشأن القضايا التي تفرق بينهما، في سياق التحرك صوب وقف إطلاق النار.

وأشارت إلى، أن هذه الجهود الملموسة تشمل معالجة الميليشيات والعناصر المتطرفة، وتوزيع الموارد بحيث يستفيد منها جميع الليبيين.

وقالت، إن الولايات المتحدة الأمريكية تحث الطرفين على اغتنام هذه الفرصة لبناء مستقبل آمن ومزدهر لليبيا.